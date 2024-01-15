Наводнения в Рио-де-Жанейро унесли жизни 11 человек G1: 11 человек погибли из-за проливных дождей в Рио-де-Жанейро

Фото: IMAGO/Fausto Maia/Global Look Press

В Рио-де-Жанейро 11 человек погибли из-за наводнений, возникших в результате сильных дождей, сообщает местный портал G1 со ссылкой на спасательные службы. Обильные осадки в городе привели к затоплению улиц и метро.

Одиннадцать человек погибли во время наводнений из-за проливных дождей, обрушившихся на северную зону Рио-де-Жанейро, — говорится в сообщении.

Наводнения обрушились на северную часть Рио-де-Жанейро в ночь на воскресенье, 14 января. Дожди повлияли на работу общественного транспорта, в городе отменили все запланированные мероприятия. Префект Эдуардо Паес объявил режим чрезвычайного положения.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей затопило село Архипо-Осиповка. Обильные осадки повысили уровень воды в реке Вулан более чем на три метра. На месте развернут оперативный штаб и мониторинговые группы, которые контролируют ситуацию, объезжают сельчан, живущих рядом с рекой. Спасатели и пожарные дежурят в селе со всем необходимым оборудованием, в том числе мотопомпами и насосами.

Кроме того, в конце декабря на Сочи обрушился шторм. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, повредил крыши свыше 10 жилых домов. Одно из деревьев придавило мужчину, он получил тяжелые травмы и скончался. Зимние пляжи в городе закрыли, а на социальных объектах организовали дежурство для предотвращения подтоплений.