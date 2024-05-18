Сотни погибли и пропали без вести: фото последствий наводнения в Бразилии Наводнение унесло жизни минимум 155 бразильцев

Фото: Renan Mattos/REUTERS

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии

Сильное наводнение в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул унесло жизни по крайней мере 155 человек, сообщила в Twitter (X) служба гражданской обороны региона. По данным ведомства, еще минимум 94 гражданина числятся пропавшими без вести.

По оценкам местных властей, число пострадавших достигло 806 человек. Экстренные службы не исключили, что количество жертв наводнения может увеличиться.

До сих пор СМИ писали, что погиб 151 бразилец, а пропавших без вести — 104. Издание ISTOE писало, что в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся более 77 тысяч граждан, а свыше 540 тысяч стали вынужденными переселенцами. В общей сложности наводнение затронуло свыше 2,2 млн жителей страны.

Водная стихия начала бушевать в штате Риу-Гранди-ду-Сул с конца апреля 2024 года и уже стала сильнейшей в своем роде с 1941 года. Эксперты объясняют происходящее тем, что природный феномен Эль-Ниньо вызывает в государстве Латинской Америки засуху на севере и сильные осадки на юге страны. Метеоспециалисты допускают, что ситуация усугубляется глобальным потеплением.

По последним данным, в результате разгула водной стихии несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира и частично затоплены. Среди них оказались Элдораду-ду-Сул, Крузейру-ду-Сул, Эстрела, Лажеаду, Мусун и Аррою-ду-Мею. Также известно, что уровень воды в озере Гуайба достиг 5,31 метра и таким образом побил рекорд 80-летней давности.

Фото последствий сильного наводнения в Бразилии — в галерее NEWS.ru.