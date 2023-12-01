Наводила ужас на «дедов»: в чем призналась медик ВСУ с большими губами Медик ВСУ Муцей рассказала, что хотела расстрелять трех украинских военных

Фото: Социальные сети

Анастасия Муцей

Военный медик ВС Украины Анастасия Муцей рассказала агентству ТSN, как она угрожала своим сослуживцам расстрелом. Что известно про украинскую военнослужащую?

Почему она хотела расстрелять своих товарищей

По словам Муцей, украинские военнослужащие практически постоянно проявляют непрофессионализм на линии фронта, так как не обладают должной военной подготовкой.

«Были три „деда“, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: „Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше“. И он встал и пошел», — призналась она.

Муцей отметила, что не понимает, почему люди идут на фронт, но не знают, как пользоваться оружием.

«Как люди могут идти на боевые задания и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать, один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал», — сказала медик ВСУ.

Также она обратилась к украинским мужчинам, которые сбежали за границу, призвав их хотя бы финансово помогать ВСУ.

Фото: Социальные сети Анастасия Муцей

Что известно про Анастасию Муцей

В интервью телеканалу TSN она призналась, что не имеет высшего образования. Ее несколько раз отчисляли из учебных заведений.

«У меня, кстати, незаконченное высшее образование, я сейчас на последнем курсе на заочной форме, завершаю обучение. Сейчас буду писать дипломную работу. Меня отчисляли из университета раза три», — рассказала Муцей.

По словам украинки, несколько раз в военкомате ее отказывались принять на военную службу из-за 25-летнего возраста.

«В Киеве я ничего не нашла. Потом я поняла, что в прифронтовых городах будет проще. Там мобилизуют больше. Это было год назад, потому что я в армии с 1 декабря официально оформлена», — пояснила военнослужащая.

Она рассказала, что не имеет медицинского образования, поэтому ей пришлось пройти обучение в течение четырех месяцев, перед тем как попасть на фронт.

В начале октября в своих социальных сетях она сообщила, что получила ранение в зоне СВО и почти сутки ждала помощи, оставшись без езды и медикаментов. Из-за этого медик ВСУ потеряла медицинский рюкзак со всем обеспечением и прибор ночного видения.

Что Муцей рассказала про иностранных наемников

Также она заявила, что в рядах ВСУ присутствует много иностранных бойцов из разных стран.

«Польша, Финляндия — у нас очень много. Наш взвод — одни финны. У них очень смешной английский язык, но понятный. Также есть Америка, Канада», — отметила она.

По ее словам, очень много наемников после первых дней в зоне проведения спецоперации разрывают контракт и уезжают обратно домой.

«Это очень частая практика. Приезжают новенькие, только прошедшие подготовку. Потом приезжают к нам. Все расставляют по местам, первые боевые. После первых боевых если человек остается, то он будет здесь», — заявила она в интервью TSN.

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