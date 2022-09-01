Навигацию в Суэцком канале приостановили из-за севшего на мель судна «Аль-Арабия»: танкер под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале

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Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, навигация в канале приостановлена.

Танкер под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале, — говорится в сообщении СМИ.

Позднее издание Youm7 со ссылкой на администрацию водной артерии сообщило, что танкер был снят с мели.

Не так давно сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах Суэцкого канала, — говорится в сообщении.

СМИ уточнило, что судоходство возобновится в обычном режиме.

В марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.