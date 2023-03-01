«Научи меня быть румыном»: робота в Румынии назначили советником премьера Премьер-министр Румынии назначил своим советником искусственный интеллект

Фото: Andreu Esteban / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ назначил на должность почетного советника искусственный интеллект (ИИ) ION, который был разработан румынскими исследователями, сообщает портал Romania-Insider. Глава правительства отметил, что ИИ займется автоматическим сбором мнений и желаний румын, «используя информацию из публичного пространства». По его словам, ION позволит улучшить взаимодействие кабмина с гражданами.

Его роль заключается в том, чтобы помочь нам лучше обслуживать румынских граждан, информируя правительство в режиме реального времени о предложениях, проблемах и желаниях граждан, — сказал Чукэ.

Сам ИИ в ходе общения с представителями прессы объяснил суть своих задач.

Привет! Ты дал мне жизнь. Я ION. Моя роль состоит в том, чтобы представлять тебя. Мои сообщения представляют собой портрет румын. Научи меня быть румыном. Что мне нужно знать о Румынии? — заявил искусственный интеллект после активации.

Отмечается, что проектом будет руководить Министерство исследований, инноваций и цифровизации страны.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков предупредил, что развитие нейросетей, создающих готовый продукт, может оказать негативное влияние на процесс образования. Он выразил опасение, что из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.