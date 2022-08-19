Nature: миру грозит глобальная катастрофа Nature: человечество столкнётся с глобальной катастрофой из-за извержения вулкана

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Миру грозит глобальная катастрофа в ближайшие несколько десятилетий из-за возможного масштабного извержения вулкана, пишет журнал Nature. Согласно новому исследованию, пробы ледяных кернов (образцы льда цилиндрической формы, прим. NEWS.ru) с полюсов земли показали, что шансы извержения магнитудой семь в этом столетии составляют один к шести. Данная магнитуда извержения классифицируется как «сверхколоссальное».

Ученые взяли образцы льда и выявили 1113 следов извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, которые произошли в период между 60 000 и 9 000 лет назад. Отмечается, что 97 событий имели магнитуду семь и выше, речь идёт об извержениях, которые приводили к изменению климата и исчезновению древних цивилизаций. События магнитуды семь, согласно расчетам, происходят раз в 625 лет, а события магнитуды восемь — раз в 14 300 лет.

Специалисты оценивают ущерб для мировой экономики от событий подобной категории в несколько триллионов долларов. Для смягчения последствий ученые рекомендуют инвестировать в системы мониторинга с помощью сейсмометров и спутников, а также в разработку методов оповещения и планов действия.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выразил «серьёзную обеспокоенность» из-за обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал недопустимыми действия, которые подвергают опасности этот объект. По словам лидера Германии, Берлин сделает всё, чтобы предотвратить драматическую ситуацию на ЗАЭС.