«Натурализованный британец»: названы виновники госпереворота в ДР Конго AFP: госпереворот в ДР Конго пытались организовать граждане США и один британец

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Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает агентство France Presse со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге. Уточняется, что всего правоохранители ДРК задержали около сорока нападавших, еще четверо, включая главаря, которым был конголезец с гражданством США, были нейтрализованы.

Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев… и один конголезец — «натурализованный британец» — были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе, — написало агентство.

Недавно Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Представитель армии страны бригадный генерал Сильвен Экенге рассказал, что мятежники арестованы, однако их имена не названы. По данным конголезских СМИ, возле резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе утром раздались звуки выстрелов. Погибли три человека, а также два полицейских.

До этого в столице Новой Каледонии Нумеа начались акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Он предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.