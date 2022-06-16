Натовские пушки под мукой и салом Это уже не шутка. Обещают, что спустя 81 год в роковой день, 22 июня, немецкие гаубицы и броневики вновь прибудут на Украину

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Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

США со своими сателлитами просто внаглую рекламирует растущие масштабы переброски новых средств поражения на Украину, видя в этом не только ловкий маневр по очистке складов от устаревших моделей и расширение загрузки своего ВПК, но и возможность, что называется, повязать весь альянс проливаемой на Востоке Европы кровью.

Естественно, что и российские силы СВО объявляют массово доставляемые орудия убийства своими законными целями. Параллельно предпринимаются усилия по осложнению снабжения ВСУ западным оружием. Потому-то удары наносятся по электроподстанциям украинской железной дороги, ракеты начинают поражать и мосты. Хотя до сих пор излишне сдержанное отношение наших военных к местной инфраструктуре вызывает искреннее удивление многих экспертов. Достаточно напомнить, что и высокие европейские визитеры, спешащие засвидетельствовать Зеленскому свою почтение, доезжают с комфортом до Киева в международных вагонах.

Понятно, что не так просто иногда распознать саму военную доставку. Не всегда танки с гаубицами путешествуют на открытых железнодорожных платформах, накрытых брезентом. Естественно, что натовцы все чаще идут на разного рода маскировочные ухищрения. Вошедшие уже в анекдоты противотанковые ракеты, святые «джавелины» и переносные средства ПВО массово перевозятся просто в обычных пассажирских вагонах. Причем к нескольким вагонам с пассажирами цепляют вагоны, набитые оружием.

А вот для более солидной техники, как стало известно, натовцы собираются использовать специальные трейлеры. Речь идет о крупногабаритных машинах большой вместимости с дополнительными колесными парами. О машинах, способных выдержать нагрузку во многие десятки тонн. Очевидно, что с большой высоты ни спутники, ни разведывательные коптеры не смогут стопроцентно подтвердить или опровергнуть факт такой транспортировки танков и БМП. А вдруг в недрах такого трейлера гуманитарная помощь или медикаменты.

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press Боевая бронированная машина Piranha III

Впрочем, что там трейлеры. На повестке натовской накачки украинских вооруженных сил использование обычных гражданских судов, которые смогут привести как бы жизненно необходимые грузы для поддержания гражданского населения. Например — муку или яичных порошок в немалых количествах или семена для посевов. Но в трюмах окажется все то же хорошо упакованное вооружение и боеприпасы натовского образца. А атаковать такой корабль с явным «двойным дном» означало бы создание «casus belli».

Кстати, за страстным желанием вывезти из украинских портов миллионы тонн пшеницы также может скрываться намерение загрузить трюмы разными тяжелыми вооружениями.

Можно использовать и иные маскировочные приемы. В частности, особая статья — направляемая подбитая в боях бронетехника якобы для ремонта в страны бывшего Варшавского договора. В арсеналах наших бывших союзников немало советской или созданной по советским патентам военной техники. Поэтому нет ничего проще — заявить о своем нейтралитете перед лицом конфликта на Украине, а под видом восстановленного металлолома отправить в зону боевых действий танки еще с заводской смазкой.

Так что борьба с накачкой Украины оружием и боеприпасами потребует усиленной работы всех типов разведки, более быстрого анализа получаемой информации и напряжения наших мозговых центров.