НАТО закрывает офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов

НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов, об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang. В Альянсе также подтвердили, что сотрудники организации полностью пока не покинут Украину.

НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют, — сообщает газета VG.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. При этом накануне Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.

Ряд государств со всего мира также призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия, Австралия и Япония.