НАТО впервые отработает отражение атаки со стороны России в море Reuters: НАТО впервые отработает отражение атаки со стороны РФ в Балтийском море

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Предстоящие военно-морские учения стран-членов НАТО в Балтийском море будут впервые направлены на отработку действий в случае гипотетического нападения России, заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. По его словам, которые приводит Reuters, в маневрах будет задействован корабль ВМС США Mesa Verde длиной 200 м, предназначенный для перевозки и высадки почти тысячи пехотинцев.

Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: «Только не при нас». <...> Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать, — сказал немецкий офицер.

Учения «Северное побережье» начнутся 9 сентября и будут длиться две недели. В них будут задействованы около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих из всех стран НАТО на Балтийском море, а также Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. Военные из стран НАТО отработают десантные операции и удары с моря по суше.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский накануне заявил о существующем большом риске непосредственного столкновения между НАТО и Россией. Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления американского ведущего Такера Карлсона о возможной войне между ядерными державами в ближайшем будущем.