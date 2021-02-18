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НАТО увеличит военное присутствие в Ираке

18:51, 18 февраля 2021

Североатлантический альянс подтвердил планы расширить миссию в Ираке. Военный контингент постепенно будет увеличен с 500 до 4 тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщал NEWS.ru, экс-спецпредставитель Госдепа по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заявил, что в ближайшие месяцы администрация Джо Байдена может принять решение о сохранении воинского контингента на северо-востоке САР и и даже увеличить его. По словам бывшего дипломата, в Сирии и Ираке боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) пытаются вернуть утраченные позиции.

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