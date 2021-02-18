НАТО увеличит военное присутствие в Ираке

По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, COVID-19 заразились 110 024 593 человека по всему миру, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 млн заразившихся.

Как сообщается на сайте университета, наибольшее число заражённых коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в США (27 828 165). На втором месте по количеству заболевших COVID-19 — Индия (10 950 201),...