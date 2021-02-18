НАТО увеличит военное присутствие в Ираке

Североатлантический альянс подтвердил планы расширить миссию в Ираке. Военный контингент постепенно будет увеличен с 500 до 4 тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщал NEWS.ru, экс-спецпредставитель Госдепа по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заявил, что в ближайшие месяцы администрация Джо Байдена может принять решение о сохранении воинского контингента на северо-востоке САР и и даже увеличить его. По словам бывшего дипломата, в Сирии и Ираке боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) пытаются вернуть утраченные позиции.