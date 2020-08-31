НАТО утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство Альянса

https://static.news.ru/photo/eb32a848-ebc3-11ea-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, при этом нарушив воздушное пространство НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Перехват произошёл, когда бомбардировщик В-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм, — цитирует сообщение ТАСС.

В Альянсе заявили, что российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошёл в воздушное пространство Дании над островом, совершив значительное нарушение воздушного пространства страны НАТО. Отмечается, что инцидент произошёл 28 августа.

При этом в Брюсселе заявили, что для противодействия нарушению в воздух были подняты датские самолёты быстрого реагирования. После этого российские истребители повернули назад, а датские продолжили патрулирование своей границы. В НАТО назвали этот инцидент новым уровнем провокационного поведения России.

Как писал NEWS.ru, согласно данным пресс-службы Национального центра управления обороной РФ, 28 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря заметили приближающуюся к госгранице страны воздушную цель. Для её опознания в воздух были подняты два истребителя Су-27, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Они приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как B-52H ВВС США. После разворота американского бомбардировщика от границы российские самолёты вернулись на аэродром базирования.