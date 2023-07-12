НАТО готова перебросить сто тысяч солдат в Польшу Дуда: НАТО намерена перебросить 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО приняла план переброски около 100 тысяч солдат Альянса в Польшу в случае необходимости, сообщил президент страны Анджей Дуда. В эфире Польского телевидения он добавил, что такой вариант вероятен в случае нападения на Польшу.

Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию, было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны, — объяснил Дуда.

В настоящее время в Польше уже находятся порядка десяти тысяч военных НАТО. Большую часть из них составляют американские солдаты.

Ранее польский президент допустил отправку миротворцев Альянса на Украину после окончания конфликта. В их обязанности мог бы войти контроль за соблюдением режима прекращения огня. По словам Дуды, Варшава поддержит соответствующее решение, если о нем зайдет речь.

Президент также назвал примерный срок вступления Украины в НАТО. По его словам, это может произойти через несколько лет. При этом более конкретные сроки определить пока что трудно, добавил глава государства.

По словам президента, страны — участницы Блока должны сформировать единое мнение о членстве Украины. При этом Варшава уверена, что присоединение Киева однозначно усилит НАТО.