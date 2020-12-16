НАТО утвердила бюджет на 2021 год в размере € 1,61 млрд

https://static.news.ru/photo/5c332e5c-404a-11eb-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Государства, входящие в Североатлантический альянс, утвердили бюджет организации на 2021 год, который был незначительно увеличен по сравнению с текущим годом.

На свои гражданские структуры в НАТО намерены потратить € 258,9 млн, что на 0,9% превышает показатели нынешнего года.

Гражданский бюджет предусматривает средства на операционные расходы, персонал, а также затраты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, — приводит РИА Новости текст заявления Альянса.

Военный бюджет НАТО был увеличен на 5% по сравнению с текущем годом и составит € 1,61 млрд. Он покрывает расходы штабов командных структур блока, миссий и операций в мире. В частности, на деятльность в Афганистане, Ираке и Косово планируется потратить € 254,9 млн. Страны НАТО также намерены инвестировать в 2021 году € 710 млн в общую инвестиционную программу безопасности.

Ранее специалист по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьёв заявил о попытках НАТО добиться военного превосходства. По его словам, военный бюджет Альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы. По подсчётам Воробьёва, количество боевой авиации Альянса в 7 раз превышает аналогичные российские показатели, кораблей — в 4 раза, танков и артиллерии — в 3 раза. Однако в НАТО продолжают говорить о российской агрессии, подчеркнул эксперт, писал NEWS.ru.