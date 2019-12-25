https://static.news.ru/photo/72ae45ce-26ef-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Thomas Mort/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкие журналисты назвали учения НАТО «Защитник Европы — 2020» грядущей «репетицией» наступления на случай войны с Россией.

Как отмечает автор материала, страны Альянса запланировали самую масштабную переброску американских войск на территорию Старого Света за последние 25 лет. Учения стартуют в начале 2020 года.

Предполагается, что военных перебросят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику. По оценке журналистов, задача заключается в как можно более близком расположении сил к российской границе.

Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России, — говорится в статье, опубликованной в Junge Welt.

Германия может сыграть важную роль в мероприятии. Уточняется, что США намерены проверить эффективность логистики по пути движения армии на территорию Европы.

Ранее NEWS.ru передавал, что российские истребители МиГ-31 могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии. Не исключено, что для этого Россия и модернизировала взлётно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Такое мнение высказано в статье, опубликованной газетой Berlingske, выходящей в Дании, стране, являющейся одним из основателей НАТО.