Североатлантическому альянсу указали на ошибочность учений в Эстонии

В Эстонии стартовали учения 41-й артиллерийской бригады Вооружённых сил США, которые продлятся 10 дней. Хотя Пентагон подчёркивает, что они не связаны с конкретными событиями, в России считают стрельбы, проходящие так близко от наших границ, провокацией. Это далеко не первые подобные манёвры стран НАТО в Прибалтике, которую в Вашингтоне считают наиболее уязвимой для широко обсуждаемого возможного российского вторжения. Между тем западные эксперты полагают, что Североатлантический альянс уделяет повышенное внимание совсем не тем государствам, которым оно требуется. Для России, по их мнению, наибольший интерес представляет черноморский регион.

Как сообщили в европейском командовании Вооружённых сил США, 41-я бригада полевой артиллерии американской армии в Европе в рамках учений Rail Gunner Rush развернула батарею реактивных систем залпового огня. Учения пройдут с 1 по 10 сентября неподалёку от эстонского города Тапа, примерно в 110 км от границы с Россией. Это первые подобные упражнения 41-й бригады за пределами Германии, отметили в Пентагоне.

Rail Gunner Rush продемонстрирует прочное партнёрство между США и Эстонией и протестирует возможности развёртывания бригады, её готовность и оперативную совместимость с союзниками по НАТО, — уточняют в американском оборонном ведомстве. — Это штатная тренировка, она не привязана ни к каким текущим событиям в регионе.

Однако в России полагают, что это провокация и намеренное нагнетание напряжённости в Восточной Европе. Учения проходят на фоне массовых протестов в Белоруссии, и, по утверждению президента Александра Лукашенко, НАТО стягивает войска к западным границам республики. В этих условиях учения американских артиллеристов действительно выглядят двусмысленно, хотя цель их, очевидно, другая. Консервативное издание The Washington Times трактует манёвры как сигнал России о недопустимости вмешательства в дела соседних государств.

Зачем это демонстративное бряцание оружием? — поинтересовалось российское посольство в Вашингтоне. — Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряжённость в Европе? И это всё происходит в условиях обострения политической обстановки в том районе европейского континента.

NATO/flickr.com

После 2014 года в руководстве НАТО распространилась теория о том, что Москва собирается вторгнуться в прибалтийские республики по крымскому сценарию, пользуясь наличием в этих странах большой русскоязычный диаспоры. Согласно ей, первой целью в этой гибридной войне станет эстонский приграничный город Нарва, где доля русскоговорящих особенно высока. Это убеждение активно подогревалось самими странами Балтии и Польшей, стремившимися к увеличению натовского контингента на своей территории.

Однако американские эксперты считают подобные теории необоснованными. Как пишет доцент кафедры евразийских исследований Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон, у России нет причин вторгаться в прибалтийские государства. Во-первых, она всегда рассматривала их как часть Европы и не предъявляла к ним территориальные претензии, а русскоязычное население республик не выступает за присоединение к РФ. При этом присутствие НАТО в регионе Гамильтон считает вполне пропорциональным: его достаточно для того, чтобы сдержать агрессию Москвы, но не настолько много, чтобы спровоцировать стягивание российских войск к границам. Нарушение этого баланса приведёт к дестабилизации положения.

Вместо того чтобы замыкаться на Балтике, где вероятность вторжения низка, а сдерживающие силы уже развёрнуты, НАТО должен уделять больше внимания черноморскому региону, — советует Роберт Гамильтон. — Именно здесь Россия уже проводила военные операции, а сегодня — подрывает единство Альянса и веру в его принципы.

Эксперт обращает внимание на потепление отношений России и Турции, последняя из которых является важным членом НАТО. Закупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 — тревожный знак для Североатлантического альянса, но хороший повод задуматься об изменении черноморской стратегии.