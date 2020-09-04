НАТО требует от России раскрыть всю программу производства «Новичка»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного международного расследования отравления Алексея Навального. Также он призвал власти РФ полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы «Новичок» и передать эти сведения ОЗХО.

С такими заявлениями Столтенберг выступил на пресс-конференции. При этом, как отмечает ТАСС, российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба Альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии.

Генсек подчеркнул, что НАТО рассматривает инцидент с Навальным как отравление и покушение на фундаментальные права и принципы, на которых основан Альянс.

Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил. Все страны НАТО договорились, что Россия теперь должна ответить на серьёзные вопросы, — сказал Столтенберг.

По его словам, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с отравлением российского оппозиционера, но пока нельзя сказать, какими они будут.

Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где находится россиянин.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. В российском МИД РФ не раз подчёркивали, что разработок под условным названием «Новичок» в России не велось. Программу свернули в 1992 году. Ряд ею занимавшихся химиков эмигрировали и передали формулы в другие страны, включая Великобританию, Чехию, Швецию и США.

Внешнеполитическое ведомство также обращает внимание на то, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств по отравлению Навального. До госпитализации в берлинскую клинику ядов, включая следы отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений (к ним относится «Новичок»), в его организме не было, заявляли российские специалисты. Исследование биообразцов проводили в НИИ имени Склифосовского.

Российский оппозиционер, которому стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву, уже две недели находится в коме. Из омской больницы, где он провёл два первых дня, его спецбортом доставили в Берлин. Немецкие врачи называют состояние Навального тяжёлым, но отмечают, что организм пациента отвечает на лечение, писал NEWS.ru.