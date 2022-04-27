НАТО рассмотрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в июне Замглавы Пентагона Маккорд заявил, что НАТО рассмотрит заявки Швеции и Финляндии в июне

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Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд заявил, что НАТО может рассмотреть вопрос о присоединении Финляндии и Швеции уже в июне на своей очередной встрече на высшем уровне. Он выразил уверенность, что данный вопрос решится к этому сроку. При этом заместитель главы Пентагона добавил, что считает этот процесс «желанным развитием событий».

Мы — Министерство обороны США и в целом американская администрация — будем очень активно поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — рассказал Маккорд.

Очередной саммит НАТО пройдёт в испанском Мадриде 29–30 июня.

Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае её вступления в НАТО. Канал соединяет сеть Сайменских озёр с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Хельсинки заключил с Москвой долгосрочный договор аренды российской части канала до 2063 года. О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО может быть объявлено 16 мая, в этот день в Стокгольме пройдёт встреча лидеров двух стран.