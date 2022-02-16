НАТО рассмотрит вопрос о размещении боевых групп в Восточной Европе

НАТО примет на рассмотрение вопрос о размещении новых боевых формирований в Восточной Европе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам первого дня заседания глав министерств обороны стран, входящих в НАТО. Столтенберг отметил, что альянс готов усилить присутствие в регионе Чёрного моря, «даже если Россия не применит силу», сообщили РИА Новости.

Министры обсудили усиление нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении размещения новых боевых групп в Восточной Европе, — сказал он.

По его словам, дополнительные силу могут быть размещены в черноморском регионе.

Он добавил, что нет уверенности в том, что Россия в ближайшие дни не нападёт на Украину, а если такое случится, то «цена будет высокой» и будут приняты санкции. Глава НАТО подчеркнул, что украинская армия значительно лучше подготовлена и вооружена, чем в 2014 году.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге, заявила, что Москва находится на пороге нового этапа развития ситуации по вопросам предоставления гарантий безопасности российских границ.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО. 26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.