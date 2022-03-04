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«НАТО расплатится»: Кулеба про отказ Альянса помогать Украине

Кулеба: НАТО расплатится за отказ помогать Украине
00:21, 05 марта 2022
«НАТО расплатится»: Кулеба про отказ Альянса помогать Украине Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО расплатится за отказ помогать Киеву. Он отметил, что в отличие от Североатлантического альянса, Европейский союз оказался более решительным в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский народ считал, что НАТО — это сила. НАТО не может ничего. Это слабость, за которую Альянс, к сожалению, расплатится, — заявил Кулеба.

По его словам организация отдала всё на откуп союзникам, «то есть на уровень двусторонних отношений». Он подчеркнул, что по мнению украинцев ЕС имеет характер и силу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономика России находится в свободном падении. Он добавил, что если этот процесс входил в планы российского президента, то он работает. По его мнению, эффект, оказанный санкциями на экономику России, превзошёл все ожидания.

Он добавил, что США оставляют открытой для России «дверь для диалога и дипломатии». По его словам, НАТО не ищет военной конфронтации с Москвой, но Альянс готов защищать «каждый дюйм» своей территории.

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