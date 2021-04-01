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НАТО провело срочное совещание из-за передвижения российских войск у границ

22:02, 01 апреля 2021 18

Руководство НАТО провело срочное совещание из-за сообщений о перемещениях российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее один из американских чиновников заявил газете The New York Times, что Россия стягивает свои войск к границе с Украиной. По его словам, речь идёт о четырёх тысячах военных. Европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса», что является самым высоким уровнем.

Как сообщал NEWS.ru, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия готова ввести регулярные подразделения вооружённых сил на территории Донецкой и Луганской области. Утверждается, что необходимость военной операции будет объяснена защитой граждан России в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Якобы Россия завершает комплекс мероприятий, которые «побудят» Украину на военный ответ.

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