НАТО проводит военные учения вблизи Калининграда Литва совместно с НАТО проводит военные учения в районе Куршской косы

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Военно-воздушные силы НАТО совместно с литовской армией проводят военные учения в районе Куршской косы недалеко от Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командование ВС Литвы. Отмечается, что в ходе маневров специалисты отработают совместные действия по координации ведения огня с воздуха.

Во время учений будет отрабатываться взаимодействие военных специалистов НАТО по координации огня и пилотов ВВС Венгрии и Великобритании, — говорится в сообщении.

По данным агентства, на литовской авиабазе Зокняй сейчас на основе ротации дислоцируется контингент ВВС Венгрии. Оттуда осуществляет патрулирование в воздушном пространстве стран Балтии. В учениях участвуют два истребителя JAS 39 Gripen, также в скором времени прибудут истребители EF2000 Typhoon из Великобритании.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что учения НАТО в Эгейском и Средиземном морях в Турции стали проходит все ближе к территории России и носят все более провокационный и антироссийский характер. По его словам, Анкара с 1 января 2023 года возьмет на себя задачу командования морским компонентом сил быстрого реагирования НАТО, поэтому в учениях оценивается уровень оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции.