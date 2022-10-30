В НАТО призвали Россию срочно возобновить зерновую сделку с Украиной

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Погрузка зерна на корабль

В НАТО призывают Россию возобновить свое участие в зерновой сделке, заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, сообщает Reuters. Она надеется, что Москва срочно возобновит действие сделки при участии ООН, чтобы «продовольствие достигло тех, кто в нем больше всего нуждается». Лунгеску подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин должен прекратить «использовать продовольствие в качестве оружия».

Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить зерновую сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается, — сказала представитель НАТО.

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.