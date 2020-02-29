https://static.news.ru/photo/571a6e0a-5b01-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

НАТО ждёт внутриафганских переговоров после мирного соглашения США и террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Альянс также приветствует подписание документа, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

Теперь мы ожидаем начала внутриафганских переговоров, которые приведут к прочному и всеобъемлющему мирному соглашению, положат конец насилию и защитят права человека, — цитирует дипломата ТАСС.

Военный контингент США и стран НАТО полностью покинет Афганистан в течение 14 месяцев. Соответствующее положение закреплено в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане.

Также государственный секретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнить обещание и разорвать связи с запрещённой в РФ организацией «Аль-Каида».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Афганистана Ашраф Гани провёл совместную пресс-конференцию с главой Пентагона Марком Эспером и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Политик поблагодарил руководство Альянса и власти США за их усилия в установлении мирного партнёрства в стране. Президент Афганистана отметил, что Брюссель и Вашингтон в этих усилиях «не пожалели ни крови, ни богатств».