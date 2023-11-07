НАТО приостановит участие в ДОВСЕ: что это значит, почему из него вышла РФ Страны НАТО намерены бессрочно приостановить действие ДОВСЕ

Фото: Sgt. Kenneth Rodriguez/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и их союзники по НАТО сообщили о том, что бессрочно приостанавливают свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении Североатлантического совета. Что это значит?

Что такое ДОВСЕ, когда был подписан

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств — участников НАТО и шести государств — участников Организации Варшавского договора. Вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Договор разрешал обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и устанавливал лимиты на наличие вооруженных сил. В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный (адаптированный) вариант ДОВСЕ, который установил ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

Когда Россия вышла из ДОВСЕ, почему это было необходимо

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был принят Госдумой РФ 16 мая и спустя неделю одобрен Советом Федерации.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — говорилось в документе.

Сегодня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершена.

«В 00:00 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится на официальном сайте ведомства.

В заявлении МИД РФ также отмечается, что Москва окончательно прощается с ДОВСЕ «без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте», но полученный при создании договора опыт в будущем будет учтен.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе не имеет смысла.

Фото: Spc. Cameron Hershberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Договор был создан в то время, когда были НАТО и Варшавский договор, когда четко распределялось количество вооружений по пяти параметрам: танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и вертолеты. Когда распался Варшавский договор, нужно было адаптироваться под новые реалии. В 1999 году собрали конференцию в Стамбуле, но многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали договор, в том числе США, Литва, Латвия, Эстония», — объяснил эксперт.

Также он отметил, что участники договора обязаны были сообщать в Венский военный комитет о наличии вооружения в тех или иных районах. Однако Москва была поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты можно было проконтролировать странами, входящими в этот договор, а РФ это делать не могла, добавил Литовкин.

Что говорится в заявлении стран НАТО

Страны — члены НАТО в ответ на денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе намерены в ближайшее время приостановить свое участие в договоре, говорится в заявлении Альянса.

«В результате решения России выйти из договора страны Альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — сказано в документе Североатлантического альянса.

Также в НАТО считают, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евро-атлантической безопасности».

«Несмотря на признание (союзниками по НАТО. — NEWS.ru) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евро-атлантической безопасности, ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо», — заявили в Альянсе.

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