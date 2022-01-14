Столтенберг: точные сроки вступления Украины и Грузии в НАТО неизвестны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica, что в Североатлантическом альянсе ранее приняли решение о приёме Украины и Грузии в свой состав. Однако в организации пока не готовы назвать точные сроки вступления государств. По словам Столтенберга, в НАТО пока сконцентрировались на оказании военной помощи этим странам.

Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая её реформы, помогая в модернизации вооружённых сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно, — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным натовским партнёром. Однако обязательства военно-политического блока по защите государств относятся только к странам, входящим в его состав.

Столтенберг выступил против предложения России отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности союзников или права народа решать свою судьбу.

В то же время в НАТО сообщили, что готовы к совместному с РФ контролю над вооружениями, в том числе над ядерными. В Брюсселе уверены, что это поможет снизить напряжённость в отношениях Москвы и Альянса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, он отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы.