https://static.news.ru/photo/588f1b82-d6d6-11e9-9d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО впервые с 1967 года подписала новую военную стратегию, в рамках которой намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам. По словам главы военного комитета Альянса Стюарта Пича, это позволит сохранить превосходство над потенциальными противниками.

Он пояснил, что стратегия поддерживает три основные задачи НАТО — коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность. Основанная на ней концепция сдерживания поможет эффективнее определять направление будущих угроз, а также укрепить силы Альянса.

Это позволит НАТО сохранить наше военное превосходство над противниками, потенциальными или реальными, позволит нам продолжать выполнять наши основные задачи, — заявил Пич.

Новая стратегия организации прошла одобрение военного комитета весной 2019 года. Она направлена на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности, а также на определение путей эффективного сдерживания, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ситуация в сфере стратегической стабильности постоянно ухудшается. Об этом заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. В связи с этим, по его словам, существует реальный риск возникновения ядерной войны.