НАТО пожаловалась на маневры российских пилотов в водах Балтийского моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командование НАТО обвинило пилотов ВВС России в непрофессиональных действиях в Балтийском море. В акватории этого моря корабли Альянса проводили учения. Российские пилоты, как отмечается в пресс-релизе, совершили облет кораблей НАТО на небезопасном расстоянии, что могло привести к непредвиденным инцидентам. Согласно информации из пресс-релиза, это произошло утром 17 ноября, когда российские истребители, как указали в блоке, пролетели над кораблями на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов, — говорится в сообщении.

Военно-морское командование Альянса подчеркнуло, что «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы».

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО нарастила присутствие в Северном и Балтийском морях после происшествий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, количество военных кораблей, поддерживаемых патрульной авиацией и подводными силами, будет увеличено до 30.