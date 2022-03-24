НАТО потребовало от Белоруссии и Китая не поддерживать спецоперацию

Члены военно-политического блока НАТО потребовали от Белоруссии остановить поддержку военной спецоперации России на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС. При этом генсек отметил, что Китай также обязан воздержаться от предоставления экономической или военной помощи России, а вместо этого способствовать мирному урегулированию конфликта.

Наши лидеры сегодня призвали Китай воздержаться от поддержки военных усилий России. Китай не должен предоставлять экономическую или военную поддержку России, вместо этого Пекин должен использовать своё значительное влияние на Россию и способствовать немедленному мирному урегулированию. Союзники также согласились, что Белоруссия должна прекратить оказывать поддержку России, — считает он.

Кроме того, в ходе выступления генеральный секретарь сообщил, что Альянс не станет разворачивать свои войска на территории Украины, чтобы избежать прямого военного конфликта с Россией.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. Он добавил, что Альянс оказывает Украине поддержку, чтобы страна могла обороняться.

Напомним, что помощник генерального секретаря Камий Гран подчеркнул, что НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в Альянсе призывают РФ к прекращению спецоперации на Украине и намерены помогать украинцам «везде, где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.