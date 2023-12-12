НАТО посоветовали не выставлять Киев жертвой информационной агрессии Тяжлова: НАТО нужно прекратить выставлять Киев жертвой информационной агрессии

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Странам НАТО пора прекратить выставлять Киев жертвой агрессии в информационном пространстве, заявила в ООН представитель России Ирина Тяжлова. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, все обстоит с точностью наоборот — Запад поддерживает Украину в ее компьютерных атаках на инфраструктуру России.

Государствам — членам НАТО давно пора прекратить выставлять Украину в качестве жертвы агрессии в информпространстве. Нам хорошо известно о поддержке, оказываемой ими «режиму Зеленского» для проведения систематических компьютерных атак на критическую инфраструктуру России <...>. Украинские власти сами признают проводимые их страной диверсии с использованием ИКТ, — подчеркнула Тяжлова.

Представитель РФ отметила, что она имеет веские основания для подобных заявлений. Все факты фиксируются российскими компетентными структурами, добавила она.

Ранее сообщалось, что системы связи в Крыму часто подвергаются атакам со стороны хакеров с Украины. В октябре массовую DDoS-атаку перенес мобильный оператор и интернет-провайдер «Миранда-медиа», работающий на территории полуострова. Его услуги были временно недоступны.

Советник главы республики Олег Крючков в сентябре заявлял, что на интернет-ресурсы Крыма обрушилась масштабная кибератака. По его словам, некоторые сайты государственных органов и СМИ могли работать с перебоями.