НАТО получил удар в неожиданном регионе iROZHLAS: военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния льдов

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Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния вечной мерзлоты в почве, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS. По ее словам, некоторые базы, расположенные на побережье, также будут уходить под воду, если глобальное потепление продолжится.

Еще одна проблема — зыбкость почвы в Заполярье. Вечная мерзлота тает. Как НАТО будет обеспечивать коллективную безопасность, если почва тает и если военные объекты, которые на ней стоят, проваливаются? А это уже происходит. Наши ученые уже выявили места, где 20 лет назад земля оставалась замерзшей на несколько метров в глубину, а теперь там льда всего на несколько сантиметров, — рассказала эксперт.

Ранее посол по особым поручения МИД России Николай Корчунов заявил, что Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в арктической зоне комплексом мер, которые будут носить в том числе превентивный характер. По его словам, руководство Альянса пытается обеспечить свою защищенность в северном регионе в ущерб безопасности других стран.

Военный эксперт также заявлял о желании США установить контроль над Северным морским путем, потому что в Вашингтоне понимают угрозу окончательной утраты контроля над Арктикой. По его словам, этот коридор очень важен для России и Китая, которые смогут выгодно использовать его без оглядки на позицию Запада. В то же время Дандыкин подчеркнул необходимость обезопасить торговые пути на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.