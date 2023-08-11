НАТО получила серьезное предупреждение от союзника России Военный эксперт Сучиу: военные учения в Белоруссии - опасный знак для НАТО

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Военные учения в Белоруссии, проходящие на границе с Польшей и Литвой, станут опасным предзнаменованием для стран-членов НАТО, сообщил военный эксперт Питер Сучиу в газете 19Fortyfive. По его словам, это событие, в частности, усилило напряженность в Варшаве и Вильнюсе, поэтому там решили усилить безопасность границ.

Близкий союзник России Белоруссия начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО Польшей и Литвой, что еще больше усилило и без того сильную напряженность. В результате и Варшава, и Вильнюс ответили усилением безопасности границ, — написал Сучиу.

Ранее стало известно, что Литва начала закрывать погранпункты на границе с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел республики Арнольд Абрамавичюс назвал соответствующее решение превентивной мерой. До этого о намерении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией также сообщили в Польше. По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, соответствующими мерами Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». При этом наращивание войск на границе он назвал своим личным решением.

Президент Литвы Гитанас Науседа тем временем заявил, что правительство страны наметило новые планы по охране границ после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Он сказал, что также планируется усилить разведывательную деятельность. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» хотят дестабилизировать восточный фланг НАТО. Он выразил уверенность, что «музыканты» будут переодеваться в мигрантов и пытаться проникнуть в страну для совершения диверсий.