НАТО подтвердила готовность к долгосрочной военной поддержке Украины Столтенберг: НАТО подтвердила готовность к долгосрочной военной поддержке Украины

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НАТО подтверждает готовность оказывать Украине военную помощь, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны. По его словам, организация будет это делать не только в настоящее время, но и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

Мы провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. На встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что подготовка к саммиту НАТО в Мадриде 28-30 июня станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече министров обороны. Ранее Столтенберг указывал на то, что именно на этой встрече страны примут многолетнюю программу перевооружения армии Украины западными аналогами взамен имеющихся советских образцов. Стоимость, сроки и способы финансирования программы не уточнялись.

Накануне Столтенберг поддержал инициативу президента США Джо Байдена выделить Украине $1 млрд в рамках очередного пакета военной поддержки. Вместе с финансовой помощью Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для ракетных систем, а также береговые средства обороны.