НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением, сообщает издание Politico. Уточняется, что такое решение могут принять из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа.
Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа, — пишет издание.
Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен, резюмируют аналитики. Даже перестановки власти в странах ЕС и США не окажут влияния на Киев.
Ранее лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в вооруженной борьбе против России. Страна, по сути, играет роль поля боя, в то время как Запад в этой ситуации взял на себя роль штаба и поставщика оружия,: занимается вопросами разведки, целеуказания и тыла. При этом дипломат подчеркнул, что враждебность стран Североатлантического альянса в отношении России не вызывает сомнений, о чем свидетельствуют их стратегии в военном планировании и всеобщая милитаризация.