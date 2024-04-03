НАТО планирует забрать у США власть в группе по помощи Украине Politico: НАТО хочет вместо США возглавить группу по отправке вооружений Украине

НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением, сообщает издание Politico. Уточняется, что такое решение могут принять из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа.

Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа, — пишет издание.

Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен, резюмируют аналитики. Даже перестановки власти в странах ЕС и США не окажут влияния на Киев.

Ранее лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в вооруженной борьбе против России. Страна, по сути, играет роль поля боя, в то время как Запад в этой ситуации взял на себя роль штаба и поставщика оружия,: занимается вопросами разведки, целеуказания и тыла. При этом дипломат подчеркнул, что враждебность стран Североатлантического альянса в отношении России не вызывает сомнений, о чем свидетельствуют их стратегии в военном планировании и всеобщая милитаризация.