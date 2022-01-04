В НАТО озвучили темы переговоров с Россией 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе предстоящего заседания совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом генсек Альянса написал на своей странице в Twitter.

Я созвал совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг неё, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков. Известно, что на встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в настоящее время речи об увеличении военного присутствия НАТО в Европе не идёт. Процесс может быть запущен только в ответ на запрос стран — членов Альянса, если ситуация вокруг Украины ухудшится. При этом он отказался уточнить, направят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе при отсутствии названных условий.