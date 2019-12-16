https://static.news.ru/photo/b6824576-1fdc-11ea-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Североатлантический альянс зафиксировал наибольшую со времён холодной войны активность российских подводных лодок. По этой причине предметом интенсивного обсуждения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе является модернизация возможностей под водой.

РФ постоянно наращивает свои операции под водой, — заявила представитель Альянса Оана Лунгеску в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Она уточнила, что на такие действия Москвы НАТО будет реагировать ещё большим количеством патрулей. Кроме того, Альянс будет вкладывать средства в противолодочную оборону.

Die #NATO registriert die größten russischen U-Boot-Aktivitäten seit Ende des Kalten Krieges. https://t.co/zHwNUL7Hr4 — RND (@RND_de) December 16, 2019

Лунгеску подчеркнула, что Северная Атлантика «жизненно важна для безопасности Европы» из-за гражданских торговых путей, каналов связи и маршрутов военных поставок.

В октябре норвежское телевидение сообщило, что десять подводных лодок РФ задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является прорыв оборонительных рубежей НАТО и подход к восточному побережью Соединённых Штатов. Произошедшее назвали крупнейшей операцией российских подлодок со времён холодной войны, писал NEWS.ru.