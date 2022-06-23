НАТО объявит о новых обязательствах по размещению сил в Европе Белый дом: НАТО на саммите объявит о новых обязательствах по размещению сил в Европе

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Участники саммита НАТО в Мадриде объявят о новых обязательствах относительно размещения сил в Европе. Об этом в ходе телефонного брифинга рассказал журналистам представитель администрации Белого дома. Он отметил также, что Россия в новой стратегической концепции Альянса будет объявлена как первоочередная угроза. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из крупных результатов по итогам будет то, что лидеры примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы. <...> Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьёзной и первоочередной угрозой Альянсу, — отметил ведущий брифинга.

Представитель Белого дома добавил, что в стратегической концепции также буду изложены вызовы Альянсу со стороны Китая. Кроме того, документ, по имеющимся данным, будет содержать обновлённый подход Альянса к транснациональным угрозам, включая киберсферу, климат, гибридные угрозы и угрозы из космоса.

Лидеры объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и её возможностей для сдерживания. Они договорились в марте, что сделают это, — сообщил чиновник.

Очередной, 36-й саммит НАТО должен пройти в Мадриде 29–30 июня. Саммит приурочен к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс.