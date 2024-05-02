НАТО обвинила РФ в проведении «гибридной вредоносной деятельности» НАТО: Россия занимается «гибридной вредоносной деятельностью» в странах Альянса

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НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран-членов Альянса, говорится в официальном заявлении международной организации. Согласно сообщению, Москва якобы проводит кампании по дезинформации и кибератаки.

При этом конкретных доказательств представители Североатлантического альянса не предоставили. «Вредоносная деятельность» затронула Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию, уточнили в НАТО.

Мы поддерживаем и выражаем солидарность со всеми союзниками, которые столкнулись с этим, — обратили внимание представители Альянса.

В международной организации пообещали противодействовать таким «угрозам» как коллективно, так и индивидуально. НАТО продолжит поддерживать Украину, несмотря на якобы предпринимаемы шаги РФ, констатировали в Альянсе.