НАТО обсудит увеличение военных возможностей РФ в Арктике

https://static.news.ru/photo/415731bc-abe0-11eb-a75f-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Страны Североатлантического альянса на июньском саммите намерены обсудить наращивание Россией военных возможностей в Арктике. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времён холодной войны. Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются и строятся новые, — заявила Лунгеску.

Она подчеркнула, что Россия модернизировала свой Северный флот, в том числе и все подводные лодки. Также, по её данным, РФ внедряет в Арктическом регионе новые системы вооружения: подводный беспилотник «Посейдон», который может быть оснащён ядерными боеприпасами, а также новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генсекретаря, там планируется обсудить повестку Альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что растущая роль России может привести к возникновению в Арктике «нового театра конфликта». В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путём. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится всё дольше, заявил Блинкен. Госсекретарь добавил, что Москва «эксплуатирует эти изменения», стараясь добиться контроля над новыми пространствами. При этом она модернизирует свои базы в Арктике и строит новые.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также заявлял, что Соединённые Штаты внимательно наблюдают за активностью России в Арктике. По его словам, этот регион очень важен для оборонных интересов США. Кирби подчеркнул, что Вашингтон собирается защищать свои национальные интересы в Арктике.