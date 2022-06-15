НАТО обсудит поставки Украине тяжёлого вооружения

Фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Контактная группа НАТО по Украине обсудит поставки Киеву тяжёлого вооружения. Встреча состоится 15 июня в Брюсселе, о ней сообщил глава альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Заявление было сделано по итогам неформальных переговоров в Гааге с представителями руководства семи стран НАТО. Столтенберг объявил, что у Украины должно быть больше тяжёлого вооружения. НАТО и партнёры альянса уже поставляют его Киеву.

Пятнадцатого июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, созданной пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения, — сказал глава альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что коллеги по НАТО должны поставить Украине больше оружия. В первую очередь речь идёт об артиллерии, отметил он 14 июня после встречи представителей стран НАТО из числа членов ЕС в Гааге.