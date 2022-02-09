«НАТО не обязано принимать Украину»: дипломат США высказал своё мнение
Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО
Александр Чеков
Александр Чеков
17:08, 09 февраля 2022
Майкл МакфолФото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украина не обладает правом вступить в НАТО, и Альянс, в свою очередь, не обязан принимать Украину без согласия всех стран-членов. Об этом заявил в своём Twitter-аккаунте бывший посол США в России Майкл Макфол, добавив, что членство в организации необходимо заработать.
Украина не имеет права вступать в НАТО. НАТО не ОБЯЗАНО принимать Украину. Членство должно быть заслужено и одобрено всеми членами НАТО, — написал он.
Ранее временная поверенная в делах США на Украине Криcтина Квин заявила, что Украина делает необходимые шаги, чтобы cтать членом НАТО. Она также отметила, что Украине стоит набратьcя «немного терпения», чтобы и дальше работать и иcпользовать инструменты, которые уже есть.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украине нужно провести большое количество реформ. По его словам, Альянс должен прийти к консенсусу относительно вступления Украины в НАТО, а этого в настоящее время нет. Также Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает суверенитет Киева, но участвовать в боевых действиях в стране не будет.