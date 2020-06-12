НАТО назвала преимущества Украины после получения статуса партнёра

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От сотрудничества с Североатлантическим альянсом Киеву откроется доступ к расширенным возможностям после приобретения статуса партнёра. Об этом сообщается в заявлении НАТО.

Данный статус включает в себя расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией, — заявлено в документе.

Альянс обратил внимание и на то, что Украина как партнёр НАТО участвовала в операциях в Косово и Афганистане, а также во многих учениях.

Союзники высоко ценят этот важный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности и продолжают поощрять и поддерживать Украину в её усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, НАТО подчёркивает, что наличие статуса партнёра расширенных возможностей не означает приближения к какому-либо решению о членстве в альянсе.

Таким образом Украина стала шестым государством после Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, которое получило статус партнёра «расширенных возможностей», введённый НАТО в 2014 году. Он призван выстраивать более глубокие двусторонние отношения с альянсом.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом.