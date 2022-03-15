НАТО намеревается усилить контроль на границах

НАТО намерено усилить свою безопасность в долгосрочной перспективе, в том числе за счёт более тщательного мониторинга границ и территории стран - членов Альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что необходимо увеличить расходы на оборону для всех союзников. Его слова передаёт ТАСС.

Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по усилению нашей безопасности на долгосрочную перспективу во всех сферах, — сказал он.

В планы Альянса входят развёртывание военно-воздушных и военно-морских сил, усиление противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасности и проведение совместных учений.

Столтенберг добавил, что «значительное усиление обороноспособности потребует значительного повышения инвестиций». Кроме того, НАТО нужны каналы коммуникации с Россией для предотвращения рисков и инцидентов. При этом Североатлантический альянс может созвать экстренный саммит глав государств и правительств входящих в него стран, посвящённый ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия.