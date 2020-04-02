НАТО намерено углубить партнёрство с Украиной и Грузией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением. Он сообщил о намерениях Альянса углубить взаимоотношения с Украиной и Грузией.
Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее, — отметил Столтенберг.
Он также отдельно подчеркнул регион Чёрного моря.
В октябре 2019 года Столтенберг неоднократно призывал страны НАТО оказывать поддержку Украине. В том числе в модернизации вооружённых сил и силовых служб.
Как писал NEWS.ru, НАТО намерено поддерживать вступление Украины и Грузии в Альянс. Однако для этого страны должны провести ряд реформ.
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