Мир

НАТО намерено углубить партнёрство с Украиной и Грузией

20:17, 02 апреля 2020
Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением. Он сообщил о намерениях Альянса углубить взаимоотношения с Украиной и Грузией.

Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее, — отметил Столтенберг.

Он также отдельно подчеркнул регион Чёрного моря.

В октябре 2019 года Столтенберг неоднократно призывал страны НАТО оказывать поддержку Украине. В том числе в модернизации вооружённых сил и силовых служб.

Как писал NEWS.ru, НАТО намерено поддерживать вступление Украины и Грузии в Альянс. Однако для этого страны должны провести ряд реформ.

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