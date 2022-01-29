НАТО наймёт специалистов для изучения политики стран в отношении Арктики

Центр передового опыта Североатлантического альянса в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен нанять экспертов, которые будут изучать попытки разных стран мира по оказанию влияния в этом регионе за последние десять лет. Речь идёт в том числе и о распространении дезинформации. С содержанием тендера ознакомился RT.

NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике, — говорится в документе.

Эксперты также должны будут проанализировать официальные заявления и политические ценности, транслируемые КНР, НАТО и странами — членами Арктического совета. Итоговый доклад будет включать раздел, посвящённый детальному изучению председательства России в Арктическом совете.

В NATO StratCom COE проводят подобные исследования с 2018 года.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не должна допустить попыток ограничения своей деятельности в Арктике, исходящих со стороны других государств. У страны есть свои права и интересы в арктическом регионе, отметил он.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин ранее сообщил, что НАТО увеличивает активность в Арктике. Учения Североатлантического союза проводятся в непосредственной близости от границ России. В ходе манёвров используются стратегические бомбардировщики, а также морские компоненты глобальной системы противоракетной обороны.