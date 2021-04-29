НАТО начала вывод войск из Афганистана

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НАТО начала скоординированный и организованный вывод войск из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме, — заявил собеседник агентства.

Военные участвовали в операции «Решительная поддержка», которая началась 1 января 2015 года. Эта небоевая миссия ставила целью оказать помощь правительственным силам Афганистана. Войска НАТО сменили операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), которые находились в стране с 20 декабря 2001 года до 28 декабря 2014 года, их вывод считался формальным окончанием афганской войны (2001–2014).

Всего в Афганистане находятся более 10 тысяч военных НАТО. Альянс планирует завершить их вывод в сентябре. Кроме этих войск в стране расположился американский военный контингент, который глава Белого дома Джо Байден намерен вывести к 11 сентября 2021 года. Об этом журналистам заявили несколько источников в администрации США, знакомые с ситуацией.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочие поездки в Узбекистан и Таджикистан из-за ситуации в Афганистане, из которого США и НАТО выводят войска. Нестабильность в этой стране может негативно сказаться на обстановке в регионе. Боевики уже начали нападать на правительственные войска и представителей власти Афганистана, в регионе вновь происходят резонансные теракты.