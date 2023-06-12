НАТО начала крупнейшие в своей истории воздушные учения

Фото: ac.nato.int

НАТО начала крупнейшие в истории военно-политического блока воздушные учения в Германии под названием Air Defender 23, пишет Bloomberg. Они пройдут на четырех воздушных базах Германии, а также двух — в Нидерландах и Чехии с 12 по 23 июня. В маневрах примут участие более 20 стран, будет задействовано 10 тысяч военнослужащих и порядка 250 самолетов, в число которых входят F-35.

Bloomberg подчеркивает, что небо Германии «будет заполнено военными самолетами» почти на две недели, а учения в том числе должны продемонстрировать мощь Альянса.

Я была бы очень удивлена, если бы какой-либо лидер в мире не признал, что учения показывают дух этого союза. Сюда входит и господин Путин, — заявила на пресс-конференции посол США в Германии Эми Гутманн.

Районы учений будут закрыты для пассажирского авиасообщения, что вынудит авиакомпании подкорректировать маршруты движения.

Помимо стран — членов НАТО в учениях поучаствуют партнеры Альянса Япония и Швеция, сообщает France 24. По словам генерала Майкла Ло, директора Национальной гвардии ВВС США, маневры также направлены на то, чтобы дополнить постоянное присутствие США в Европе.

В марте Польша совместно с союзниками по НАТО провела военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью. В мероприятии приняли участие около 2500 военнослужащих.