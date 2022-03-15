НАТО может созвать экстренный саммит по Украине

Североатлантический альянс может созвать экстренный саммит глав государств и правительств входящих в него стран, посвящённый ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, добавив, что не может сообщить больше подробностей. Его слова передаёт ТАСС.

Мы можем созвать саммит НАТО со всеми лидерами стран Альянса в короткие сроки, но я пока не могу сообщить больше подробностей, — сказал Столтенберг.

Ранее во вторник Столтенберг рассказал, что НАТО намерено усилить свою безопасность в долгосрочной перспективе, в том числе за счёт более тщательного мониторинга границ и территории стран — членов Альянса. Он также отметил необходимость увеличить расходы на оборону для всех союзников.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США в преднамеренном распространении дезинформации по спецоперации на Украине. Он посоветовал Вашингтону задуматься о своей роли в конфликте и принять меры, которые действительно будут способствовать деэскалации.