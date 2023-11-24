НАТО может создать «военный Шенген»: что это, почему опасно для России Песков заявил, что создание «военного Шенгена» повысит напряженность в Европе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея НАТО о создании «военного Шенгена» является признаком нагнетания напряженности в Европе. Что об этом известно?

Кто заявил о создании «военного Шенгена»

23 ноября глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк сказал, что необходимо создать «военный Шенген», чтобы исключить бюрократическую волокиту с передвижением войск НАТО по территории Европы.

«У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Космическое пространство, тот факт, что не все силы имеют передовое базирование, — все это означает, что Альянс должен оперативно перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге», — пояснил он в интервью Reuters.

По его словам, сейчас каждое передвижение войск, передачу вооружения и даже длину военных конвоев надо согласовывать с руководством каждого государства.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5 (положение о коллективной обороне в уставе НАТО. — NEWS.ru)», — подчеркнул Зольфранк.

Опасен ли «военный Шенген» для России

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru объяснил, что создание «военного Шенгена» может представлять угрозу для России, потому что страны Альянса таким образом способны подготовить почву для проведения спецоперации против РФ.

Фото: Karolis Kavolelis/Global Look Press Боевой танк «Абрамс»

«Гитлеровская Германия, которая формировала войска на нашей границе, называла это лишь военными учениями, но потом неожиданно напала. В данном случае также нельзя исключать, что Европа готовится к наземной операции. Мы эти факторы учитываем и отслеживаем», — уверен Клинцевич.

Эксперт считает, что на данный момент бюрократические вопросы не позволяют НАТО оперативно перемещать технику. По его словам, если же будет объявлено о создании «военного Шенгена», ситуация резко поменяется.

«Год назад в НАТО уже заявляли о создании „военного Шенгена“, но тогда они назвали это стратегической мобильностью. Смысл заключается в том, что гражданская логистическая система не позволяет оперативно перебрасывать войска, особенно тяжелую технику. Сейчас, согласно национальному регламенту, для перемещения им требуется делать официальный запрос, ждать решения, все это занимает много времени. „Военный Шенген“ данную проблему может решить», — резюмировал он.

Как отреагировали в Кремле на идею создания «военного Шенгена»

Дмитрий Песков, комментируя слова Александера Зольфранка, отметил, что Кремль воспринимает заявления о возможности создания «военного Шенгена» НАТО как развитие противостояния Альянса с Россией.

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас страны Североатлантического альянса движутся к границам России, поэтому это вызывает беспокойство и возможные ответные меры.

«Именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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