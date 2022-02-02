НАТО может разместить дополнительные силы на юго-востоке Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает решение США отправить дополнительные войска в Европу и также рассматривает возможность усилить свое военное присутствие на юго-востоке блока, передаёт слова генсека ТАСС. По его мнению, такео усиление носит «оборонительный и пропорциональный» характер.

Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне. Эти силы поддержат другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8500 человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море, — сказал Столтенберг.

Ранее сегодня, 2 февраля, представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге подтвердил, что Соединённые Штаты на временной основе дополнительно отправят в Германию, Польшу и Румынию свои военные силы в связи с действиями России на границе с Украиной.

До этого, в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.